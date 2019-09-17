В Миссии ООН назвали количество погибших в результате конфликта на Донбассе

Новости Украины:Более 3,3 тыс мирных жителей погибло на Донбассе с начала конфликта.

С начала конфликта на Донбассе погибло более 3300 мирных жителей, заявляют в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, констатируя существенное снижение количества жертв с июля.

"Сегодня количество жертв среди гражданского населения является самым низким за весь период конфликта, который уже забрал более 3300 жизней гражданских лиц. Надеемся тенденция к снижению сохранится в будущем", - сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Она представила доклад о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2019 года.

"За трехмесячный период, охватываемый докладом, восемь человек – четыре мужчины и четыре женщины – погибли в связи с конфликтом, 60 получили ранения, среди них – девять детей", - рассказала Богнер.

В то же время она отметила, что после возобновления с 21 июля режима прекращения огня количество жертв среди гражданского населения существенно снизилось.

Богнер рассказала, что на контролируемой правительством территории мониторинговая миссия ООН может свободно осуществлять свою деятельность, включительно с конфиденциальным доступом к местам содержания под стражей задержанных лиц.

"На территории, которая контролируется вооруженными группами, наша деятельность уже более года сильно ограничена", - добавила она.

Миссия ООН обеспокоена условиями содержания под стражей лиц на временно неподконтрольной Киеву территории.

Кроме того, Богнер напомнила, что РФ, как оккупационное государство, до сих пор не предоставила доступ в Крым, которого требует резолюция Генеральной ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины.