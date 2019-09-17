Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН

Новости мира:В целом резолюция была принята со значительным преимуществом: 65 государств "за", 17 - "против".

Беларусь, Казахстан и Армения проголосовали против включения в повестку дня 74-й сессии Генассамблеи ООН пункта, касающегося временно оккупированных Крыма и Донбасса, который предложила украинская делегация. Об этом свидетельствуют результаты голосования на табло, обнародованные заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей в Twitter.

“Сегодня в Нью-Йорке против сохранения в повестке дня следующей ГА ООН пункта о ситуации на оккупированных территориях Украины проголосовали "братские" страны: Беларусь, Бирма, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, РФ, Сербия, Сирия, Филиппины”, - написал Кислица.

Это не первый случай, когда упомянутые три страны постсоветского пространства голосуют в Генассамблее ООН синхронно с РФ против украинских инициатив.

Накануне 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в повестку дня включен отдельный пункт, касающийся временно оккупированных территорий Украины - Крыма и Донбасса, что позволит легче выносить на рассмотрение соответствующие резолюции. Впервые такой пункт был включен в повестку дня предыдущей, 73-й сессии, в прошлом году.

74-я сессия Генассамблеи ООН начнет работу уже сегодня, 17 сентября.

Генеральная ассамблея состоит из 193 государств - членов ООН и является своеобразным “парламентом” Организации Объединенных Наций. Она принимает резолюции, которые в дальнейшем определяют направление трактовки тех или иных вопросов в международном праве, международных институциях и судах.