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Трамп заявил, что хочет избежать войны с Ираном

Трамп заявил, что хочет избежать войны с Ираном
04:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп рассказал, что обладает "самыми мощными войсками в мире" и назвал американские истребители, ракеты и другое вооружение "лучшими в своем роде".

После воинственной риторики о возможном ударе по Ирану, который США подозревают в обстреле нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии, Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать войны. Об этом президент США сказал во время беседы с журналистами в Белом доме, сообщает The Hill.

"Хочу ли я войны? Я не хочу войны ни с кем", - заявил Трамп.

В то же время он добавил, что обладает "самыми мощными войсками в мире" и назвал американские истребители, ракеты и другое вооружение "лучшими в своем роде".

"Несмотря на все сказанное, мы, конечно, хотели бы избежать этого", - отметил Трамп, имея в виду потенциальный военный конфликт.

Атака на НПЗ Саудовской Аравии: Трамп усомнился в честности Ирана

В прошлую субботу крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии подверглись обстрелам, после которых страна вдвое сократила добычу нефти. Ответственность за ракетные удары и применение управляемых дронов взяли на себя хуситы, которых поддерживает Иран.

В то же время США и международная коалиция во главе с Эр-Риядом обвинили Иран в подготовке и организации удара. На этом фоне в понедельник мировая цена на нефть существенно повысилась.

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США, Иран, Война, Дональд Трамп, Трамп хочет избежать войны с Ираном.
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