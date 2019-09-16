Атака на НПЗ Саудовской Аравии: Трамп усомнился в честности Ирана

Новости мира:Трамп заявил, что Иран лжет об атаках на объекты в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп обвинил иранское руководство в последовательных попытках соврать миру, на этот раз – о поддержке нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так же как Тегеран врал про сбитый американский дрон.

Об этом глава Белого дома написал в понедельник на официальной Twitter-странице.

"Помните, когда Иран сбил беспилотник и сознательно заявлял, что он находился в их "воздушном пространстве", когда на самом деле его там не было и близко. Они строго придерживались этой истории, осознавая, что это была очень большая ложь. Сейчас они говорят, что не имеют ничего общего с атакой на Саудовскую Аравию. Так что, посмотрим", – написал Трамп.

Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019

Как сообщалось ранее, 14 сентября произошло нападение на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Ответственность на себя взяли хуситы, которых поддерживает Иран. США назвали обстрел беспрецедентным нападением Тегерана на мировые поставки нефти и призвали все страны решительно осудить инцидент.

Иран, со своей стороны, отрицает причастность к атакам. Тем временем, цены на нефть в понедельник резко выросли на международных торгах.