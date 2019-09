Атака на НПЗ Саудовской Аравии: Трамп усомнился в честности Ирана

Президент США Дональд Трамп обвинил иранское руководство в последовательных попытках соврать миру, на этот раз – о поддержке нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так же как Тегеран врал про сбитый американский дрон.

Об этом глава Белого дома написал в понедельник на официальной Twitter-странице.

"Помните, когда Иран сбил беспилотник и сознательно заявлял, что он находился в их "воздушном пространстве", когда на самом деле его там не было и близко. Они строго придерживались этой истории, осознавая, что это была очень большая ложь. Сейчас они говорят, что не имеют ничего общего с атакой на Саудовскую Аравию. Так что, посмотрим", – написал Трамп.

Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see?

