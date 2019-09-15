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Иран впервые ответил на обвинения США в атаке на саудовские НПЗ

Иран впервые ответил на обвинения США в атаке на саудовские НПЗ
10:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии на их нефтяную инфраструктуру.

В МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты.

"Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", - приводят западные СМИ в воскресенье слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.

Ранее ответственность за атаку, совершенную при помощи беспилотников, взяли на себя близкие к Ирану йеменские мятежники-хуситы. Беспилотники атаковали крупнейший НПЗ, а также нефтяное месторождение, принадлежащие компании Aramco.

На территории одного из самых больших нефтепереробатующих заводов в мире, Saudi Aramco, 14 сентября начался пожар. 

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Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран. "В то время как Рухани и Зариф (президент и глава МИД Ирана - ред.) делают вид, что занимаются дипломатией, Тегеран стоит за примерно 100 атаками против Саудовской Аравии. В то время как звучат призывы к деэскалации, Иран теперь провел беспрецедентную атаку против мировой системы поставок энергии. Нет доказательств того, что атаки были проведены из Йемена", - написал он в своем твиттере.

Американский сенатор Линдси Грэм считает, что Соединенным Штатам следует подготовиться к нанесению ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана в том случае, если он не прекратит провокационную деятельность, в том числе будет наращивать обогащение урана.

Нефтяная промышленность Саудовской Аравии понесла убытки от ударов йеменских повстанцев-хуситов, которые парализовали около половины нефтяных мощностей королевства.

Саудовская компания Saudi Aramco временно сократила ежесуточную добычу нефтина 5,7 млн баррелей в результате атаки беспилотников на ее объекты в городах Абкаик и Хурайс.

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США, НПЗ, Иран, Саудовская Аравия, Аббас Мусави.
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