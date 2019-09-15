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"Сломить хребет режиму": сенатор США предлагает удар по НПЗ Ирана

"Сломить хребет режиму": сенатор США предлагает удар по НПЗ Ирана
08:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Сенатор США предлагает подготовить удары по нефтяным объектам Ирана во избежание развития его ядерной программы.

Американский сенатор Линдси Грэм считает, что Соединенным Штатам следует подготовиться к нанесению ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана в том случае, если он не прекратит провокационную деятельность, в том числе будет наращивать обогащение урана.

"Настало время, когда США должны выложить на стол план атак на нефтяные мощности Ирана, если он продолжит провокации или будет наращивать обогащение урана", - написал законодатель в своем твиттере.

По его мнению, "Иран не прекратит вести себя так до тех пор, пока последствия не станут для него более реальными, такими, как нападение на его нефтеперерабатывающие заводы, это сломит режиму хребет".

Грэм отметил, что йеменские мятежники-хуситы нанесли с использованием беспилотников удары по НПЗ Саудовской Аравии при иранской поддержке.

"Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Он не заинтересован в мире, он стремится к обладанию ядерным оружием и доминированию в регионе", - написал сенатор.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам саудовской компании Saudi Aramco, вызвав пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

Трамп: Мы не стремимся к смене режима в Иране

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран. "В то время как Рухани и Зариф (президент и глава МИД Ирана - ред.) делают вид, что занимаются дипломатией, Тегеран стоит за примерно 100 атаками против Саудовской Аравии. В то время как звучат призывы к деэскалации, Иран теперь провел беспрецедентную атаку против мировой системы поставок энергии. Нет доказательств того, что атаки были проведены из Йемена", - написал он в своем твиттере.

Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".

На территории одного из самых больших нефтепереробатующих заводов в мире, Saudi Aramco, 14 сентября начался пожар. 

Нефтяная промышленность Саудовской Аравии понесла убытки от ударов йеменских повстанцев-хуситов, которые парализовали около половины нефтяных мощностей королевства.

Саудовская компания Saudi Aramco временно сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей в результате атаки беспилотников на ее объекты в городах Абкаик и Хурайс.

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Все по теме:

США, НПЗ, Иран, Нефть, Саудовская Аравия, Линдси Грэм.
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