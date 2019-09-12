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Трамп: Мы не стремимся к смене режима в Иране

Трамп: Мы не стремимся к смене режима в Иране
04:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп заявил, что не добивается смены власти в Иране.

США не стремятся к тому, чтобы в Иране произошла смена власти, заявил в среду президент США Дональд Трамп, чьи слова приводят американские СМИ.

"Мы не стремимся к смене режима", - сказал американский президент, выступая перед журналистами в Белом доме.

Трамп заявил, что, по его мнению, Иран желал бы заключить с США соглашение по атому и другим спорным вопросам.

"Я считаю, что они хотели бы заключить сделку", - отметил Трамп.

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Ранее в среду агентство Bloomberg в среду сообщило, что Трамп обсуждал возможность ослабления антииранских санкций. Также, по данным агентства, сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана.

Трамп ранее также заявлял, что его целью не является отстранение от власти нынешних руководителей Ирана.

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Иран, Дональд Трамп, СВПД.
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