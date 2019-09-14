Дроны атаковали нефтебазы в Саудовской Аравии

Новости мира:Кто стоит за поджогом пока не известно, но есть информация, что это сделали Хуситы.

На территории одного из самых больших нефтепереробатующих заводов в мире, Saudi Aramco, начался пожар. Об этом сообщает Al-Arabiya. По предварительной информации, пожар случился из-за атаки дронов.

Как сообщают СМИ, атакам дронов подверглись два больших нефтяных объекта. Первый обьект находится на востоке Саудовской Аравии неподалеку от города Даммама. Второй, на большом нефтевом месторождении в Хурайс.

Кто скрывается за этими атаками, пока не известно. Интересно, что о прошествии сообщили не сразу. Позже, представители йеменских повстанцев обвинили в атаках хуситов. По словам представителя повстанцев, хусити направили десять беспилотников для атаки нефтеперерабатывающих заводов в Букиаце и Хурайсе. Также он сообщил, что атаки будут на Саудовскую Аравию будут продолжатся, пока не закончиться война в Емене.

Как сообщалось ранее, Международный комитет Красного Креста заявляет о более ста погибших в Йемене в результате авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

9/11 по-саудовски?

На двух нефтяных объектах Saudi Aramco вспыхнули пожары. По некоторым данным, в них врезались беспилотники.

Если это дело рук хуситов, то саудовско-йеменское противостояние вышло на принципиально новый уровень. И далеко не в пользу Саудовской Аравии pic.twitter.com/M5yoyDcBVO — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) September 14, 2019

Кроме этого, Принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд назначен новым министром энергетики Саудовской Аравии.