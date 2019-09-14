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Дроны атаковали нефтебазы в Саудовской Аравии

Дроны атаковали нефтебазы в Саудовской Аравии
14:13 Сегодня Телеграф

Новости мира:Кто стоит за поджогом пока не известно, но есть информация, что это сделали Хуситы.

На территории одного из самых больших нефтепереробатующих заводов в мире, Saudi Aramco, начался пожар. Об этом сообщает Al-Arabiya. По предварительной информации, пожар случился из-за атаки дронов. 

Как сообщают СМИ, атакам дронов подверглись два больших нефтяных объекта. Первый обьект находится  на востоке Саудовской Аравии неподалеку от города Даммама. Второй, на большом нефтевом месторождении  в Хурайс.

Кто скрывается за этими атаками, пока не известно. Интересно, что о прошествии сообщили не сразу. Позже, представители йеменских повстанцев обвинили в атаках хуситов. По словам представителя повстанцев, хусити направили десять беспилотников для атаки  нефтеперерабатывающих заводов в Букиаце и Хурайсе. Также он сообщил, что атаки будут на Саудовскую Аравию будут продолжатся, пока не закончиться война в Емене.

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Как сообщалось ранее, Международный комитет Красного Креста заявляет о более ста погибших в Йемене в результате авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

 

Кроме этого, Принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд назначен новым министром энергетики Саудовской Аравии.

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Пожар, Саудовская Аравия, Дроны, Saudi Aramco, Хурайс.
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