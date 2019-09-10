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Эритрея возглавила рейтинг стран с наиболее жесткой цензурой

Эритрея возглавила рейтинг стран с наиболее жесткой цензурой
17:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Комитет защиты журналистов назвал 10 стран с наибольшей цензурой.

Эритрея возглавила список десяти стран с наиболее жесткой цензурой средств массовой информации.

Об этом говорится в докладе Комитета защиты журналистов.

"Эти 10 стран пренебрегают международными стандартами, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации... Самоцензура является всепоглощающей", – говорится в сообщении.

Десятку крупнейших преследователей СМИ возглавляют Эритрея, Северная Корея и Туркменистан. В этих странах, как отмечают в Комитете, СМИ "служат рупором государства, а любая независимая журналистика ведется из ссылки".

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Также в список вошли Иран, Беларусь, Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Экваториальная Гвинея и Куба.

В отчете отмечается, что условия для журналистов и свободы прессы в таких государствах, как Сирия, Йемен и Сомали, также чрезвычайно сложны, однако не связаны исключительно с цензурой правительства — именно поэтому эти страны не вошли в вышеназванную десятку. Опасные условия для прессы там скорее создают такие факторы, как насильственные конфликты, недостаточная инфраструктура и роль негосударственных субъектов.

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Все по теме:

Китай, Вьетнам, Иран, Беларусь, КНДР, Куба, СМИ, Саудовская Аравия, Туркменистан, Эритрея, Экваториальная Гвинея, Комитет защиты журналистов.
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