Минэнерго Саудовской Аравии возглавил сын короля

Новости мира:Принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд возглавил Минэнерго Саудовской Аравии.

Принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд назначен новым министром энергетики Саудовской Аравии, сообщило в воскресенье саудовское информагентство SPA.

Он сменил на этом посту Халеда аль-Фалеха.

Принц длительное время является членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК, имеет достаточный опыт работы в нефтяной отрасли, отмечают СМИ, комментируя назначение.

Напоминаем, Цены на нефть вернулись к росту на новостях о том, что одно из крупнейших месторождений Саудовской Аравии было атаковано дронами из Йемена.