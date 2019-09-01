Центр содержания заключенных в Йемене попал под авиаудар: более 100 погибших

Новости мира:В Йемене в результате авиаудара коалиции погибли более 100 человек.

Международный комитет Красного Креста заявляет о более ста погибших в Йемене в результате авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Об этом сообщает BBC.

"Более 100 человек погибли в Йемене после того, как коалиция под руководством Саудовской Аравии осуществила ряд авиаударов по центру содержания заключенных", - говорится в сообщении.

Атака произошла в воскресенье в городе Дхамар. Местные сообщили, что слышали шесть воздушных ударов в течение ночи. По информации МККК, минимум 40 пострадавшим оказывается медицинская помощь после авиаудара.

Вместе с тем, коалиция под руководством Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена, заявила, что их авиаудары уничтожили беспилотники и ракетные площадки антиправительственных повстанцев.

В то же время хуситы утверждают, что удары нанесены по зданию, где содержались заключенные.

В МККК заявили, что представители организации ранее посещали задержанных в этом заведении.

Как сообщалось, в Йемене с 2014 года идет вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" (хуситы) и сторонники свергнутого президента Али Абдуллы Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные к президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Хуситиы удерживают контроль над частью страны, включая столицу Сану. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией с марта 2015 года поддерживает правительство Йемена.

Из-за вооруженного конфликта около трех миллионов жителей Йемена стали вынужденными переселенцами.

Вследствие боевых действий Йемен переживает самый серьезнйы в мире гуманитарный кризис. Фактически, миллионы йеменцев уже длительное время находятся под угрозой голодной смерти.