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США нанесли удар по объекту "Аль-Каиды" в Сирии

США нанесли удар по объекту "Аль-Каиды" в Сирии
15:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:По сообщениям военных США в результате ракетного удара было уничтожено 40 боевиков.

Военные США сообщают, что нанесли ракетный удар по месту, где находились лидеры экстремистской группировки "Аль-Каида" в сирийской провинции Идлиб. Как сообщается, в ходе нападения погибли около 40 боевиков группировки.

"Мишенями этой операции были лидеры "Аль-Каиды" в Сирии, ответственные за атаки, которые угрожали гражданам США, нашим партнерам и невиновным гражданам", - говорится в сообщении Центрального командования США.

В военном ведомстве утверждают, что "ликвидация этого объекта снизит их (боевиков - ред.) возможность осуществлять атаки и дестабилизировать ситуацию в регионе".

В свою очередь, Россия 1 сентября обвинила США в "компрометации" режима прекращения огня в зоне деэскалации конфликта в Идлибе.

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Сообщение Центрального командования не уточняет, какие именно средства применялись в ходе атаки.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, сообщает о гибели не менее 40 экстремистов, в том числе лидеров местной ячейки "Аль-Каиды", в результате ракетного удара.

Провинция Идлиб, расположенная вблизи границы с Турцией, в настоящее время находится в основном под контролем бывшего союзника "Аль-Каиды" в Сирии - организации "Гейат Тахрир аш-Шам".

Авиаудары сирийских правительственных войск по этому региону прекратились утром 31 августа после того, как Дамаск согласился на предложенный Россией режим тишины, напоминают в Центре мониторинга за соблюдением прав человека.

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22 июля сирийские правозащитники сообщали, что в результате российского авиаудара в городе Маарет-ан-Нуман на севере Сирии погибли 23 человека. За день до этого, по сообщениям, жертвами операции российской авиации в Идлибе стали еще 18 местных жителей. Министерство обороны России отрицает проведение налетов и называет эту информацию "фейком".

Часть территории региона на совместной основе патрулируют вооруженные силы Турции и России. Несмотря на обещания создать в регионе зону деэскалации конфликта и демилитаризованную зону, боевые действия еще продолжаются. По оценкам сирийских правозащитников, в регионе Идлиб с конца апреля погибли по меньшей мере 650 человек.

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Сирия, США, Аль-Каида, Идлиб.
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