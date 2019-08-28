Конфликт в Йемене: 25 погибших - результат засады повстанцев

Новости мира:В Йемене военные наткнулись на засаду - 25 погибших.

В результате столкновения армии Йемена с повстанцами-хуситами на севере страны, погибли не менее 25 военных.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источники в Вооруженных силах Йемена.

“Группа хуситов устроила засаду на подразделения правительственных сил, наступавших в восточной части провинции Саада”, - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате нападения погибли 25 военных и многие другие получили ранения. Несколько солдат попали в плен.

Губернатор Саади Хади Таршан рассказал, что правительство Йемена направил в провинции значительное подкрепление для помощи дислоцированным там военным подразделениям.

Xinhua добавляет, что Саада считается главным бастионом поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситойемен засдв. Провинция находится вблизи границы с Саудовской Аравией, поэтому Риад предоставляет правительственным силам Йемена всяческое содействие. Однако повстанцы сумели существенно замедлить наступление.