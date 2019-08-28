Скачать
Среда, 28.08.2019
Главные новости 27 августа: Заседание Подготовительной группы ВР, Болтон в Киеве, СБУ и ГБР в Раде
Главные новости 27 августа: Заседание Подготовительной группы ВР, Болтон в Киеве, СБУ и ГБР в Раде
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Степаненко рассказал, как Шахтер готовится к игре против Олимпика
Степаненко рассказал, как Шахтер готовится к игре против Олимпика
Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Конфликт в Йемене: 25 погибших - результат засады повстанцев

Конфликт в Йемене: 25 погибших - результат засады повстанцев
07:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Йемене военные наткнулись на засаду - 25 погибших.

В результате столкновения армии Йемена с повстанцами-хуситами на севере страны, погибли не менее 25 военных.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источники в Вооруженных силах Йемена.

“Группа хуситов устроила засаду на подразделения правительственных сил, наступавших в восточной части провинции Саада”, - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате нападения погибли 25 военных и многие другие получили ранения. Несколько солдат попали в плен.

Губернатор Саади Хади Таршан рассказал, что правительство Йемена направил в провинции значительное подкрепление для помощи дислоцированным там военным подразделениям.

Атака на месторождение в Саудовской Аравии: цены на нефть пошли вверх

Xinhua добавляет, что Саада считается главным бастионом поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситойемен засдв. Провинция находится вблизи границы с Саудовской Аравией, поэтому Риад предоставляет правительственным силам Йемена всяческое содействие. Однако повстанцы сумели существенно замедлить наступление.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Саудовская Аравия, Йемен, Ближний Восток, Хуситы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
02 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
03 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
04 Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
05 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН: В мире растет спрос на &quot;зеленую&quot; энергию
ООН: В мире растет спрос на "зеленую" энергию
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Рецепт дня: шарлотка с персиками и кокосовой стружкой
Рецепт дня: шарлотка с персиками и кокосовой стружкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь