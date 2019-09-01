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Эрдоган: Анкара разработает свой план по безопасности в районе Ефрата

Эрдоган: Анкара разработает свой план по безопасности в районе Ефрата
09:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент Турции заявил, что Анкара начнет разрабатывать свой план, если войска не начнут контролировать район Ефрата.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара при необходимости приложит усилия для обеспечения безопасности в Сирии к востоку от Евфрата, сообщает в субботу информагентство "Анадолу".

"Если наши войска не начнут контролировать этот район в течение нескольких недель, то Турция разработает свой план операции", - сказал Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле.

По словам Эрдогана, Турция возложит ответственность на ее оппонентов в том случае, если в ближайшие несколько недель в районах Сирии к востоку от Евфрата не будет создана зона безопасности с участием турецких военных и с учетом интересов Анкары.

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Турция и США в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты

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Сирия, Турция, Анкара, Реджеп Эрдоган.
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