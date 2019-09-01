Эрдоган: Турция не откажется от членства в НАТО

Новости мира:Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не собирается выходить из НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от членства в Североатлантическом альянсе, сообщает в субботу издание "Сабах".

"Мы не намерены отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников", - сказал Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле.

Ранее в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Турция остается верным союзником НАТО, несмотря на закупки у РФ систем ПВО С-400.

Напоминаем, очень скоро наземные подразделения ВС Турции войдут на территорию Сирии, в регион восточнее Евфрата, таким образом Турция продемонстрирует свою решимость в борьбе с террористами, в частности у своих границ.