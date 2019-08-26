Эрдоган намерен ввести наземные подразделения ВС Турции на территорию Сирии

Новости мира:Президент Турции Эрдоган заявил, что очень скоро сухопутные войска войдут в регион восточнее Евфрата.

Очень скоро наземные подразделения ВС Турции войдут на территорию Сирии, в регион восточнее Евфрата, таким образом Турция продемонстрирует свою решимость в борьбе с террористами, в частности у своих границ.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по случаю победы Турции в исторической битве Малазгирту в 1071 году.

"Ожидаем, что очень скоро сухопутные войска войдут в регион восточнее Евфрата", - сказал президент Турции.

Он также выразил надежду, что не осталось сомнений в решительности действий Турции в борьбе с терроризмом.

"Думаю, больше не будет попыток сомневаться в решимости Турции в вопросе ликвидации террористической угрозы у турецко-сирийской границы", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул также, что Турция придерживается мирного и дипломатического решения любых вопросов, но при отсутствии результатов на этом пути, готова действовать и реализовывать свои планы другими путями.

Как известно, переброска военной техники и личного состава ВС Турции осуществляют с прошлого года, сосредоточив возле границы 80-тысячное войско. Президент Турции предупреждал ранее о возможности неожиданного начала масштабной антитеррористической операции ВС Турции восточнее Евфрата.