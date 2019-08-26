Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Революция в футболе: в ФИФА готовят масштабные изменения
Революция в футболе: в ФИФА готовят масштабные изменения
"Шестое массовое вымирание": под угрозой исчезновения миллионы видов растений
Под угрозой исчезновения оказались миллионы видов растений

ВС Турции отправились на границу с Сирией

ВС Турции отправились на границу с Сирией
14:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира:ВС Турции осуществили переброску военной техники на границу с Сирией.

Военные колонны ВС Турции осуществляют движение к нулевой точке на границе с Сирией – городу Акчакале, что на юго-востоке страны.

Об этом сообщает CNN Turk.

"Произошло отправление к нулевой точке границы в Акчакале военной колонны из состава 20-й бронетанковой бригады в Шанлюрфе, что перевозила бронемашины и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, местом следования военной колонны был подразделение ВС Турции на границе с Сирией, где создается Центр совместных операций ВС Турции и США.

США и Турция готовятся создать центр совместных операций в Сирии

Переброска военной техники и личного состава ВС Турции осуществляют с прошлого года, возле границы 80-тысячное войско. Турецкое руководство неоднократно предупреждало о возможности неожиданного начала масштабной антитеррористической операции ВС Турции на восток от Евфрата.

В Сирии из-за обстрелов российских войск погибли люди

В середине августа на востоке страны началась работа по созданию Центра совместных операций вооруженных сил США и Турции в Сирии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, США, ВС Турции, Акчкала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зарубежная делегация посетила зону проведения ООС
Зарубежная делегация посетила зону проведения ООС
Поцелуи, ревность, флирт: другая сторона саммита G7 (Фото, Видео)
Поцелуи, ревность, флирт: другая сторона саммита G7
Гетманцев назвал вероятные сроки полноценного запуска СФР
Гетманцев назвал вероятные сроки полноценного запуска СФР
&quot;Я с Криштиану не из-за денег&quot;: девушка Роналду об отношениях со спортсменом
"Я с Криштиану не из-за денег": девушка Роналду об отношениях со спортсменом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь