ВС Турции отправились на границу с Сирией

Новости мира:ВС Турции осуществили переброску военной техники на границу с Сирией.

Военные колонны ВС Турции осуществляют движение к нулевой точке на границе с Сирией – городу Акчакале, что на юго-востоке страны.

Об этом сообщает CNN Turk.

"Произошло отправление к нулевой точке границы в Акчакале военной колонны из состава 20-й бронетанковой бригады в Шанлюрфе, что перевозила бронемашины и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, местом следования военной колонны был подразделение ВС Турции на границе с Сирией, где создается Центр совместных операций ВС Турции и США.

Переброска военной техники и личного состава ВС Турции осуществляют с прошлого года, возле границы 80-тысячное войско. Турецкое руководство неоднократно предупреждало о возможности неожиданного начала масштабной антитеррористической операции ВС Турции на восток от Евфрата.

В середине августа на востоке страны началась работа по созданию Центра совместных операций вооруженных сил США и Турции в Сирии.