В Сирии из-за обстрелов российских войск погибли люди

Новости мира:В последствии обстрелов погибло 9 мирных жителей, среди них 3 ребенка, 20 раненых.

Девять мирных жителей погибли и 20 получили ранения в результате ночных авиаударов по сирийской провинции Идлиб со стороны правительственных и российских войск.

Об этом сообщает турецкое государственное новостное агентство Anadolu, ссылаясь на организацию по гражданской обороне "Белые шлемы".

По данным активистов, среди погибших – трое детей.

Турция и Россия договорились в сентябре прошлого года превратить Идлиб в зону деэскалации, где акты агрессии прямо запрещены. Однако сирийский режим и его российские союзники начали наступление на позиции повстанцев в этом регионе.

Сейчас в зоне деэскалации проживает около четырех миллионов мирных жителей, в том числе сотни тысяч людей, перемещенных сюда из других регионов страны.

Напомним, в Сирии Армия Асада захватила стратегически важный город.