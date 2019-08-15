БПЛА Турции приступили к выполнению задач на севере Сирии

Новости мира:Турция начала использовать беспилотники на севере Сирии.

Турецкие беспилотники начали выполнение задач на севере Сирии, где представители Вооруженных сил Турции и США работают над созданием зоны безопасности.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Минобороны Турции.

"Беспилотные летательные аппараты начали выполнение задач в регионе (на севере Сирии - ред.)" - отмечается в заявлении.

Также Минобороны сообщает, что продолжается работа над созданием Центра совместных операций Вооруженных сил США и Турции в Сирии.

Центр совместных операций будет размещаться в Шанлиурфе, городе на востоке Турции, недалеко от сирийской границы.

Как сообщалось, во вторник, 13 августа в Шанлиурф прибыла группа американских военных в составе 6 человек. Совместно с представителями ВС Турции была начата работа по созданию Центра совместных операций Вооруженных сил США и Турции в Сирии.