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США планируют разместить ракеты в Азии

США планируют разместить ракеты в Азии
09:59 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Пока Вашингтон проводит консультации с союзниками по поводу размещения ракет средней дальности в Азии, Китай заявляет контрмерами.

Вашингтон консультируется со своими союзниками относительно планов развертывания ракет средней дальности в Азии, в то время как Китай говорит, что ответит контрмерами. Об этом сообщает AP.

Вашингтон заявил, что планирует разместить такое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

США обвинили другого участника Договора, Россию, в мошенничестве через разработку систем вооружений, запрещенных согласно договору. Однако многие аналитики говорят, что Вашингтон уже давно стремится развернуть ракеты средней дальности, чтобы противостоять растущему арсеналу Китая.

Во вторник на селекторном совещании заместитель Госдепартамента по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что правительства примут решение о размещении таких ракет.

Министры определились с местом проведения конференции ЕС-Азия

"Любое решение по этому региону будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США", - заявила Томпсон.

Союзники США по договору о взаимной обороне Япония, Южная Корея и Австралия считаются главными кандидатами на ракетную базу, хотя Пекин предупредил, что любая страна, которая примет такое соглашение, столкнется с возмездием, вероятно, в форме экономического бойкота или аналогичных санкций.

Хотя Китай поддерживает большой запас ракет средней дальности, Пекин утверждает, что они не могут достичь США, в то время как ракеты, развернутые США в Азии, будут находиться на расстоянии удара от материкового Китая.

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Китай, США, Вашингтон, Россия, Азия.
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