Сирия: Армия Асада захватила стратегически важный город

Новости мира:Армия Асада захватила стратегически важный город в провинции Идлиб.

Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы.

Об этом сообщает DW.

"Захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад, заявили в основанном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. По его данным, в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон. При этом сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносили по повстанцам артиллерийские и авиаудары", - отмечается в сообщении.

В апреле этого года правительственные войска вместе с их союзниками, среди которых и Россия, начали массированное наступление в провинциях Идлиб и Хама. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) сообщило, что за это время более 400 тысяч человек стали беженцами. Кроме того, были опустошены целые города и села.

Война в Сирии началась весной 2011 года с мирных протестов против режима президента страны Башара Асада, которые потом превратились в полномасштабную гражданскую войну. Разные стороны конфликта получают международную помощь. Кроме того, часть территории Сирии была захвачена боевиками "Исламского государства", против которых выступают как правительственные сирийские войска, так и силы международной антитеррористической коалиции под предводительством США. За время конфликта на территории Сирии более 350 тысяч людей погибли, а миллионы сирийских граждан стали беженцами.