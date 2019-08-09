МИД Британии обвинил Асада в срыве перемирия в Сирии

Новости мира:МИД Великобритании Доминик Рааб: Потрясен тем, как Асад отменил договоренность о прекращении огня.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил об ответственности президента Сирии Башара Асада и поддерживающей его России за возобновление военных действий в Идлибе.

Об этом он написал в Twitter.

"Потрясен ситуацией в Идлибе и тем, как Асад, поддерживаемый Россией, отменил договоренность о прекращении огня через несколько дней после его объявления", - написал Рааб.

Он подчеркнул, что атаки на гражданские объекты являются нарушением международного гуманитарного права и что "это должно прекратиться".

Напоминаем, не менее 50 мирных жителей в конце прошлого месяца погибли в результате авиаударов, нанесенных российскими военными и сирийскими правительственными войсками на северо-западе Сирии.

До этого авиаудар войск РФ забрал жизни ещё по меньшей мере 25 мирных жителей на рынке на северо-западе Сирии.