Скачать
Пятница, 09.08.2019
ОБСЕ: На Донетчине зафиксировано 70 взрывов и 26 – на Луганщине
ОБСЕ: На Донетчине зафиксировано 70 взрывов и 26 – на Луганщине
Британия упростит иммиграционные правила для ученых
Британия упростит иммиграционные правила для ученых
Ньюкасл намерен подписать защитника МЮ Фила Джонса
Ньюкасл намерен подписать защитника МЮ Фила Джонса
В Google Maps стала доступна новая функция
В Google Maps стала доступна новая функция

МИД Британии обвинил Асада в срыве перемирия в Сирии

МИД Британии обвинил Асада в срыве перемирия в Сирии
05:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:МИД Великобритании Доминик Рааб: Потрясен тем, как Асад отменил договоренность о прекращении огня.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил об ответственности президента Сирии Башара Асада и поддерживающей его России за возобновление военных действий в Идлибе.

Об этом он написал в Twitter.

"Потрясен ситуацией в Идлибе и тем, как Асад, поддерживаемый Россией, отменил договоренность о прекращении огня через несколько дней после его объявления", - написал Рааб.

Он подчеркнул, что атаки на гражданские объекты являются нарушением международного гуманитарного права и что "это должно прекратиться".

Напоминаем, не менее 50 мирных жителей в конце прошлого месяца погибли в результате авиаударов, нанесенных российскими военными и сирийскими правительственными войсками на северо-западе Сирии.

До этого авиаудар войск РФ забрал жизни ещё по меньшей мере 25 мирных жителей на рынке на северо-западе Сирии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Великобритания, Россия, Асад, РФ, Британия, Перемирие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
02 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Сайдик разочарован срывом заседания ТКГ 7 августа
04 Госдеп США сделал заявление об инициативе по "нормандскому формату"
05 Из партии "Сила и честь" выгнали первого заместителя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На один из финских городов произошла атака хакеров
На один из финских городов произошла атака хакеров
На Полтавщине во время пожара погиб ребенок
На Полтавщине во время пожара погиб ребенок
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Домашний доктор: почему кошек считают такими
Домашний доктор: почему кошек считают такими
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь