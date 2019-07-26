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За 10 дней в Сирии погибли более 100 человек

За 10 дней в Сирии погибли более 100 человек
21:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Жертвами авиаударов в Сирии за 10 дней стали более 100 человек.

На севере Сирии в результате авиаударов по гражданским объектам за последние десять дней погибли более 100 человек.

Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает Радио Свобода.

Удары наносили правительственные войска и союзные президенту Башару Асаду российские вооруженные силы. Мишенями ударов были, в частности, школы, больницы, рынки и пекарни. "Речь идет о гражданских объектах. Учитывая постоянство этих атак, крайне невероятно, что все эти объекты стали их целью ошибочно", - заявила Бачелет.

Она также осудила "равнодушие мирового сообщества" к росту числа гражданских жертв в Сирии.

Отмечается, что 22 июля сирийские правозащитники сообщали, что в результате российского авиаудара в городе Маарет-ан-Нуман на севере Сирии погибли 23 человека. За день до этого, по сообщениям, жертвами операции российской авиации в Идлибе стали еще 18 местных жителей. Министерство обороны России отрицает проведение налетов и называет эту информацию "фейком".

ЕС осудил атаки режима Асада на гражданские объекты в сирийском Идлибе

Часть территории региона на общей основе патрулируют вооруженные силы Турции и России. Несмотря на обещания создать в регионе зону деэскалации конфликта и демилитаризованную зону, боевые действия еще продолжаются. По оценкам сирийских правозащитников, в регионе Идлиб с конца апреля погибли по меньшей мере 650 человек.

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Сирия, Башар Асад, Идлиб, Авиаудары.
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