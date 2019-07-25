ЕС осудил атаки режима Асада на гражданские объекты в сирийском Идлибе

Новости мира: ЕС подчеркивает, что атакам режима Асада на мирные районы в Идлибе нет оправдания.

Авиаудары сирийского режима и его союзников по мирным поселениям в сирийской провинции Идлиб, вследствие которых гибнет много мирных людей, должны быть немедленно остановлены.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном на сайте Службы внешних действий Евросоюза.

"Атака на рыночную площадь в Мараат аль-Нуман на северо-западе Сирии, произошедшая 22 июля, является одной из наиболее смертельных с начала текущего наступления, которое началось в конце апреля. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям жертв", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе конфликта появилась тенденция нанесения сирийским режимом и его союзниками ударов по критически важной гражданской инфраструктуре, включая учреждения здравоохранения, школы и пункты водоснабжения. Такие атаки должны быть остановлены.

"Невыборочные атаки и разрушения гражданской инфраструктуры не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. ЕС призывает все стороны конфликта проявлять уважение и придерживаться международного гуманитарного права, обеспечивать беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся. Мы ожидаем, что сирийским режим и гаранты (по переговорам в Астане) немедленно выполнят свои обязательства и безотлагательно обеспечат защиту гражданского населения. Мы подтверждаем позицию ЕС, что все виновные в военных преступлениях и в преступлениях против человечества, должны быть привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

При этом подчеркивается: нынешний всплеск насилия еще раз демонстрирует, что не может быть военного решения конфликта в Сирии. ЕС продолжает настаивать на всеобъемлющем политическом урегулировании в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике.