Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Кабмин предложит СНБО расширить санкции против РФ
Кабмин предложит СНБО расширить санкции против РФ
"Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
"Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части

ЕС осудил атаки режима Асада на гражданские объекты в сирийском Идлибе

ЕС осудил атаки режима Асада на гражданские объекты в сирийском Идлибе
02:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: ЕС подчеркивает, что атакам режима Асада на мирные районы в Идлибе нет оправдания.

Авиаудары сирийского режима и его союзников по мирным поселениям в сирийской провинции Идлиб, вследствие которых гибнет много мирных людей, должны быть немедленно остановлены.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном на сайте Службы внешних действий Евросоюза.

"Атака на рыночную площадь в Мараат аль-Нуман на северо-западе Сирии, произошедшая 22 июля, является одной из наиболее смертельных с начала текущего наступления, которое началось в конце апреля. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям жертв", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе конфликта появилась тенденция нанесения сирийским режимом и его союзниками ударов по критически важной гражданской инфраструктуре, включая учреждения здравоохранения, школы и пункты водоснабжения. Такие атаки должны быть остановлены.

"Невыборочные атаки и разрушения гражданской инфраструктуры не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. ЕС призывает все стороны конфликта проявлять уважение и придерживаться международного гуманитарного права, обеспечивать беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся. Мы ожидаем, что сирийским режим и гаранты (по переговорам в Астане) немедленно выполнят свои обязательства и безотлагательно обеспечат защиту гражданского населения. Мы подтверждаем позицию ЕС, что все виновные в военных преступлениях и в преступлениях против человечества, должны быть привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

Жертвами российских авиаударов в Сирии стали 50 человек

При этом подчеркивается: нынешний всплеск насилия еще раз демонстрирует, что не может быть военного решения конфликта в Сирии. ЕС продолжает настаивать на всеобъемлющем политическом урегулировании в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, ЕС, Башар Асад, Идлиб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
03 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский обговорил с итальянским премьером приговор нацгвардейцу Маркиву
05 Настя Каменских на съемках "Х-фактора": пикантный образ певицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon отложили из-за погодных условий
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon отложили из-за погодных условий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь