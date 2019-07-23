Жертвами российских авиаударов в Сирии стали 50 человек

Новости мира: В сирийской провинции Идлиб 50 мирных жителей погибли в результате авиаударов РФ.

Не менее 50 мирных жителей погибли в результате авиаударов, нанесенных российскими военными и сирийскими правительственными войсками в понедельник на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает DPA.

"Не менее 50 человек погибли в результате авиаударов сирийских правительственных самолетов и их российских союзников по территориям повстанцев в провинции Идлиб и ответного огня повстанцев по городу Алеппо", - сообщили местные мониторинговые группы и активисты.

Вечером в понедельник повстанцы обстреляли районы под контролем сирийского правительства на окраине города Алеппо, убив как минимум семь мирных жителей и ранив еще 20 человек, сообщил британский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Ранее не менее 37 человек погибли, после того, как российские самолеты обстреляли рынок города Маараф аль-Нуман в северо-западной провинции Сирии Идлиб.

Сирийские правительственные самолеты позднее атаковали город Саракеб, убив как минимум шесть человек.

Активисты и местные жители сообщили, что около 50 магазинов и домов были разрушены, после того, как российские самолеты провели четыре последовательных рейда на той же местности.

"Россияне могут отрицать то, что хотят, но мы на 100 процентов уверены, что рынок и центр города были обстреляны российскими самолетами... это сугубо гражданские районы", - сказал по телефону Омар аль-Соуд, житель города Маараф Аль-Нуман.

В понедельник сообщалось о 25 погибших на севере Сирии в результате авиаударов РФ и сирийских правительственных сил.