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Жертвами российских авиаударов в Сирии стали 50 человек

Жертвами российских авиаударов в Сирии стали 50 человек
16:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В сирийской провинции Идлиб 50 мирных жителей погибли в результате авиаударов РФ.

Не менее 50 мирных жителей погибли в результате авиаударов, нанесенных российскими военными и сирийскими правительственными войсками в понедельник на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает DPA.

"Не менее 50 человек погибли в результате авиаударов сирийских правительственных самолетов и их российских союзников по территориям повстанцев в провинции Идлиб и ответного огня повстанцев по городу Алеппо", - сообщили местные мониторинговые группы и активисты.

Вечером в понедельник повстанцы обстреляли районы под контролем сирийского правительства на окраине города Алеппо, убив как минимум семь мирных жителей и ранив еще 20 человек, сообщил британский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Ранее не менее 37 человек погибли, после того, как российские самолеты обстреляли рынок города Маараф аль-Нуман в северо-западной провинции Сирии Идлиб. 

Сирийские правительственные самолеты позднее атаковали город Саракеб, убив как минимум шесть человек.

Активисты и местные жители сообщили, что около 50 магазинов и домов были разрушены, после того, как российские самолеты провели четыре последовательных рейда на той же местности.

На севере Сирии под авиаударами погибло более 20 человек

"Россияне могут отрицать то, что хотят, но мы на 100 процентов уверены, что рынок и центр города были обстреляны российскими самолетами... это сугубо гражданские районы", - сказал по телефону Омар аль-Соуд, житель города Маараф Аль-Нуман.

В понедельник сообщалось о 25 погибших на севере Сирии в результате авиаударов РФ и сирийских правительственных сил.

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Сирия, РФ, Идлиб, Авиаудар.
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