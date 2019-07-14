На севере Сирии под авиаударами погибло более 20 человек

Новости мира: В Сирии погибло 22 человека в результате авиаобстрела.

В результате авиационных атак коалиции режима Асада и РФ на севере Сирии погибли 22 человека.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Авиаудары сирийских и российских военных самолетов убили по меньшей мере восемь человек в северном регионе Идлиб в течение последних двух дней. Еще 11 человек погибли там в субботу", - говорится в сообщении спасательной группы "Белые шлемы".

Кроме того, отмечают в организации, трое человек, в том числе женщина и ребенок, погибли от авиаобстрела в городе Кафарья на востоке Идлиба.

Напоминаем, неделю назад в результате авиаудара сил сирийского режима по провинции Идлиб погибли около 20 человек, в том числе 13 детей.

Обстрелу подвергся городок Мухамбаль на северо-западе страны. Как указывали наблюдатели, авиаудары были нанесены в зоне так называемой деэскалации.