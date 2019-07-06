Авиаудар по сирийскому Идлибу: не менее 13 погибших

Новости мира: В результате авиаударов в Сирии погибли 13 человек.

Военные наблюдатели сообщили о гибели по меньшей мере 13 человек в результате авиаудара в деревне на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что среди погибших, большинство из которых являются внутренне перемещенными лицами, семь детей и три женщины.

Они погибли в субботу в результате авиаудара правительственных сирийских войск в деревне Мамбель в провинции Идлиб.

Идлиб является последним главным оплотом сирийских повстанцев в восьмилетней гражданской войне в Сирии.

В последние месяцы правительственные войска, поддерживаемые Россией, использовали регулярные авиаудары в своей кампании по захвату района.

Напомним, в начале недели в результате израильских авиаударов в Сирии погибли 15 человек, среди них шесть мирных жителей, в том числе трое детей.