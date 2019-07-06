В Афганистана рынок попал под минометный обстрел: много погибших и раненных

Новости мира: Талибы обстреляли из минометов рынок в Афганистане, 14 погибших.

На севере Афганистана, в провинции Фарьяб, талибы обстреляли из минометов армейский КПП, попав в расположенный поблизости рынок, 14 человек погибли.

Об этом сообщает Press TV.

"По меньшей мере 14 человек погибли, а десятки получили ранения во время минометного обстрела талибами рынке на севере Афганистана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вероятно это была попытка уничтожить армейский контрольно-пропускной пункт, расположенный возле рынка.

"Четырнадцать мирных жителей убиты, а 40, в том числе женщины и дети — ранены", - сообщили афганские военные.