Saudi Aramco подтверждает сокращение добычи нефти

Новости мира:Атака беспилотников по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии вынудила Saudi Aramco сократить добычу нефти.

Саудовская компания Saudi Aramco временно сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей в результате атаки беспилотников на ее объекты в городах Абкаик и Хурайс.

Об этом сообщает агентство Saudi Press Agency.

Отмечается, что это примерно половина ежесуточного объема нефтедобычи Saudi Aramco. Убыток будет частично возмещен клиентам за счет акций.

Атака также привела к снижению добычи попутного газа на 56,6 млрд кубометров в сутки. Этот объем используется для производства порядка 700 тысяч баррелей сжиженных газов, что приведет к сокращению поставок этана и сжиженного природного газа также примерно на 50%.

Саудовская Аравия является крупнейшим мировым экспортером нефти. Сокращение добычи, как считают эксперты, может привести к скачку мировых цен на нефть.

Утром 14 сентября на объектах одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс произошел взрыв, за которым последовал пожар. Саудовская Аравия назвала причиной взрывов атаку беспилотников.

На территории одного из самых больших нефтепереробатующих заводов в мире, Saudi Aramco, 14 сентября начался пожар.

Ответственность за атаку на объекты саудовской нефтяной компании Aramco несет Иран, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Нефтяная промышленность Саудовской Аравии понесла убытки от ударов йеменских повстанцев-хуситов, которые парализовали около половины нефтяных мощностей королевства.