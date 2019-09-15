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Атака на нефтяные мощности Саудовской Аравии крупнейшая за 30 лет

Атака на нефтяные мощности Саудовской Аравии крупнейшая за 30 лет
07:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Власти Саудовской Аравии ликвидируют крупнейшей за 30 лет атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Нападение на нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии в Абкайку и Хурайси стал крупнейшим за последние почти 30 лет и приостановил поставки около 5,7 с 9,8 млн. баррелей дневной добычи королевства.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Это крупнейшее нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии со времен удара, который Саддам Хусейн нанес по королевству ракетами Scud во время первой Войны в заливе (в августе 1990 года - ред.). Нынешнее нападение, совершенное дронами, демонстрирует уязвимость сети добывающих регионов, нефтепроводов и портов, которые поставляют 10% мирового рынка нефти", - пишет Bloomberg.

Издание убеждено, что длительный выход из строя мощностей в Абкайке, где перерабатывается нефть из сразу нескольких крупнейших добывающих регионов Саудовской Аравии перед тем, как поставляется до экспортных терминалов, неизбежно приведет к "встряске" мировых энергетических рынков.

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"Власть работает над восстановлением снабжения и обещает предоставить больше информации в ближайшие 48 часов", - передает издание слова министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана.

Bloomberg также добавляет, что королевство собирается компенсировать нехватку нефти запасами из своих гигантских резервных хранилищ. По данным агентства, запасы гарантированно покрывают несколько недель поставки. Недостача составляет 5,7 с 9,8 млн баррелей дневной добычи.

"У саудитов хранятся миллионы баррелей нефти в хранилищах в самом королевстве, а также в трех стратегических точках по миру: Роттердаме в Нидерландах, японской Окинаве, Сиде Керире в Средиземном море близ берегов Египта", - добавляет издание.

По данным Bloomberg, министерство энергетики США также сообщило, что готово заимствовать нефть из стратегических топливных нефтяных резервов, если это потребуется для стабилизации колебаний на мировых энергетических рынках.

В то же время, Международное энергетическое агентство, которое отвечает за менеджмент нефтяных резервов индустриализированных экономик мира, сообщила, что следит за ситуацией, но в целом мир сейчас "хорошо обеспечен коммерческими запасами".

На территории одного из самых больших нефтепереробатующих заводов в мире, Saudi Aramco, 14 сентября начался пожар. 

Ответственность за атаку на объекты саудовской нефтяной компании Aramco несет Иран, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Нефтяная промышленность Саудовской Аравии понесла убытки от ударов йеменских повстанцев-хуситов, которые парализовали около половины нефтяных мощностей королевства.

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США, Нефть, Саудовская Аравия, Добыча нефти.
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