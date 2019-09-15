Нефтедобыча в Саудовской Аравии уменьшилась вдвое после ударов по нефтебазам

Новости мира:СМИ: Саудовская нефтяная отрасль сократилась в два раза из-за атаки на НПЗ.

Нефтяная промышленность Саудовской Аравии понесла убытки от сегодняшних ударов йеменских повстанцев-хуситов, которые парализовали около половины нефтяных мощностей королевства.

Об этом сообщает CNN.

"Удары беспилотников по нефтяным объектам Саудовской Аравии парализовали около половины нефтяных мощностей королевства, или 5% ежедневных мировых поставок нефти", - сообщили источники.

Повстанцы-хуситы в субботу взяли на себя ответственность за атаки на саудовские НПЗ, заявив, что 10 их беспилотников нанесли удары по нефтяным заводам компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайси.

Пять миллионов баррелей добычи нефти оказались под угрозой в результате пожаров, бушевавших на заводах.

Источник сообщил CNN, что Saudi Aramco надеется восстановить мощности в течение нескольких дней.

Напомним: йеменские повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" (хуситы) взяли на себя ответственность за атаки беспилотников на крупнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии в субботу утром.