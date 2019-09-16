МИД Украины отреагировало на нападение на НПЗ Саудовской Аравии

Новости Украины:Украина обеспокоена атаками на объекты энергетической инфраструктуры в Саудовской Аравии.

Украина обеспокоена атаками на объекты энергетической инфраструктуры Королевства Саудовская Аравия, ставящих под угрозу жизнь мирных жителей, экологическую безопасность региона и стабильность мирового рынка энергоресурсов.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.

МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с диверсионно-террористическими атаками на объекты энергетической инфраструктуры на территории Королевства Саудовская Аравия, последним проявлением которых стали нападения на нефтеперерабатывающий завод в Абкайке и месторождение Хурайс 14 сентября.

«В Украине решительно осуждают осуществление этих терактов, которые ставят под угрозу жизнь мирных жителей Саудовской Аравии, экологическую безопасность региона и стабильность мирового рынка энергоресурсов», - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось ранее, 14 сентября на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих предприятиях национальной компании Saudi Aramco.

Ответственность за атаку взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев хуситов. Их представитель Яхья Сари заявил в эфире спутникового канала новостей Al Masirah, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не завершится война в Йемене.

Возгорание произошло рано утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке у побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.

В последнее время серьезно обострился конфликт в регионе Персидского залива между Ираном, с одной стороны, и США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой. 19 июля вооруженные силы Ирана задержали два британских нефтяных танкера в Ормузском проливе. Одному из них впоследствии разрешили продолжить плавание. Кроме того, за минувшие месяцы хуситы - поддерживаемые иранским руководством шиитские повстанцы в Йемене - неоднократно осуществляли бомбардировки различных объектов в Саудовской Аравии. В августе они взяли на себя ответственность за атаку с помощью беспилотников на месторождение на востоке Саудовской Аравии.