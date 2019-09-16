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Эксперты: Цены на нефть "подскочат" после атаки на нефтебазы в Саудовской Аравии

Эксперты: Цены на нефть "подскочат" после атаки на нефтебазы в Саудовской Аравии
03:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Возможно резкое повышение цен на нефть из-за обстрела нефтебаз в Саудовской Аравии.

Цены на нефть подскочат на $5-10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября. В том случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $100 за баррель, считают опрошенные Reuters трейдеры и аналитики, передает РБК.

Как сообщили ранее источники Reuters, на то, чтобы Эр-Рияд вернулся к полной мощности поставок нефти после атаки дронов на заводы Saudi Aramco, могут понадобиться недели.

По словам президента консалтинговой компании Rapidan Energy Боба Макналли, при семидневном перерыве цены на сырье вырастут по крайней мере на $15-20 за баррель. Если на восстановление уйдет около 30 дней, цена может увеличиться до трехзначной цифры. Соруководитель Onyx Commodities Грег Ньюман считает, что на торгах 16 сентября цены на фьючерсы нефти марки Brent подорожают на $7-10 за баррель.

Он заявил, что больше всего рост цен коснется высокосернистого мазута.  Как заявил представитель Eurasia Group Айхам Камель, рост цен может составить $10 за баррель в том случае, если ущерб, нанесенный объектам Saudi Aramco, окажется значительным. Кроме того, заявил он, произошедшее может усложнить подготовку саудовской компании к IPO. "Сокращение [производства нефти] до 5 млн барр. в сутки, что составляет примерно половину текущего уровня добычи в Саудовской Аравии и около 5% от мировых поставок, очень велико по историческим меркам.

Через несколько недель это начнет оказывать давление на рынок", - считают в ELS Analysis. В JPMorgan ожидают, что в краткосрочной перспективе цены на нефть вырастут на $3-5 за баррель, а в следующие несколько месяцев сырье подорожает до $80-90 за баррель. В пятницу, 13 сентября, нефть марки Brent торговалась в районе $60 за баррель.

Напоминаем, что на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих предприятиях национальной компании Saudi Aramco.

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Нефть, Цена, Обстрел, Саудовская Аравия, Баррель.
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