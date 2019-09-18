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Помпео: США ужесточили санкции против Мадуро и его бизнес-партнеров

Помпео: США ужесточили санкции против Мадуро и его бизнес-партнеров
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:США ужесточили санкции против окружения Мадуро.

Белый дом ввел санкции против 19 физических и юридических лиц в Венесуэле, связанных с окружением Николаса Мадуро, которое причастно к хищениям социальной помощи населению страны.

Об этом заявил Майкл Помпео.

"США ввели санкции против трех человек и 16 организаций, связанных с соратником Николаса Мадуро Алексом Саабом и его бизнес-партнером Альваро Пулидо", - отметил госсекретарь.

Все, кто оказался в этом перечне, лишены доступа к американской финансовой системе. Кроме того, будут заморожены все активы в США, связанные с этими физическими и юридическими лицами.

"Мадуро и его сообщники продолжают использовать программу социального обеспечения в качестве политического оружия", - заявил по этому поводу Помпео.

Он подчеркнул, что такими действиями Вашингтон еще больше ограничивает способность режима Мадуро использовать программу субсидий на продовольствие, чтобы воровать деньги у собственного народа.

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"Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с нашими демократическими партнерами в регионе и во всем мире для поддержки временного президента Гуайдо, демократически избранной Национальной ассамблеи и народа Венесуэлы, которые стремятся восстановить конституционный порядок и демократию в своей стране", - подчеркнул государственный секретарь США.

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Все по теме:

США, Санкции, Венесуэла, Николас Мадуро, Майкл Помпео, Альваро Пулидо.
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