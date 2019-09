Помпео: США ужесточили санкции против Мадуро и его бизнес-партнеров

Белый дом ввел санкции против 19 физических и юридических лиц в Венесуэле, связанных с окружением Николаса Мадуро, которое причастно к хищениям социальной помощи населению страны.

Об этом заявил Майкл Помпео.

"США ввели санкции против трех человек и 16 организаций, связанных с соратником Николаса Мадуро Алексом Саабом и его бизнес-партнером Альваро Пулидо", - отметил госсекретарь.

Все, кто оказался в этом перечне, лишены доступа к американской финансовой системе. Кроме того, будут заморожены все активы в США, связанные с этими физическими и юридическими лицами.

"Мадуро и его сообщники продолжают использовать программу социального обеспечения в качестве политического оружия", - заявил по этому поводу Помпео.

Он подчеркнул, что такими действиями Вашингтон еще больше ограничивает способность режима Мадуро использовать программу субсидий на продовольствие, чтобы воровать деньги у собственного народа.

The U.S. is taking another step to help return democracy to #Venezuela by increasing pressure on corrupt enablers of the former Maduro regime. Those who choose corruption at the expense of the Venezuelan people will be held accountable. https://t.co/ZJ4BGSWRoG

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 17, 2019