Байден обошел ближайших конкурентов среди демократов

Новости мира:По результатам исследования, Джо Байдена поддерживают 32% опрошенных, сенатора Сандерса - 20%, а Элизабет Уоррен - 18%.

Бывший вице-президент США Джо Байден обошел на 12 пунктов своего ближайшего однопартийца Берни Сандерса и на 16 пунктов демократа Элизабет Уоррен, которые считаются его вероятными конкурентами внутри партии на президентских выборах в США. Об этом свидетельствуют последние данные социологических опросов среди американских избирателей, представленных компанией Morning Consult.

Результаты опроса Morning Consult подтверждают тенденцию и настроения электората, освещенные по результатам других социологических исследований. Именно Байден, Сандерс и Уоррен признаются лидерами гонки среди демократов, которые к тому же имеют двузначные цифры поддержки.

При этом в отдельных штатах, таких как Южная Каролина, Невада, Айова и Нью-Гемпшир, бывший вице-президент Джо Байден имеет еще больший отрыв от своего ближайшего конкурента Берни Сандреса. Опрос Morning Consult проводился в период 13-15 сентября и охватил 7487 граждан с правом голоса.