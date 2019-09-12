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Зеленский едет к Трампу: Тейлор раскрыл подробности и сроки

Зеленский едет к Трампу: Тейлор раскрыл подробности и сроки
13:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Временный поверенный в делах США подтвердил период визита Владимира Зеленского в США на встречу с главой Белого дома.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке", - сказал он в комментарии в четверг.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи - ред.)", - пояснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс 1 сентября обсудили в Варшаве будущий визит Зеленского в США и встречу с президентом Дональдом Трампом.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом будет говорить об инвестициях, энергетике и прекращении войны на Донбассе.

Кроме этого, СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

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Украина, США, Дональд Трамп, Уильям Тейлор, Зеленский в США, Визит Зеленского.
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