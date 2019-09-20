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США готовят серьезную военную помощь Украине

США готовят серьезную военную помощь Украине
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Военная помощь Украине в размере $250 млн в ближайшее время будет окончательно одобрена в Штатах.

Нижняя палата американского Конгресса в четверг приняла законодательство, которое обеспечивает выплату $250 млн военной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.

Об этом сообщило американское издание Defense News.

"Палата представителей США в четверг приняла законодательство, чтобы гарантировать, что Украина сможет потратить $250 млн долларов военной помощи после того, как Белый дом задержал ее этим летом", - отмечается в сообщении.

Соответствующее положение было закреплено в резолюции, направленной на избежание правительственного "шатдауна" в период до 21 ноября. Ожидается, что Сенат также примет подобную резолюцию на следующей неделе.

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Законопроект продолжит финансирование "Инициативы содействия безопасности Украины", которое должно завершиться 30 сентября.

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Украина, США, Конгресс США, Военная помощь, Помощь Украине.
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