США готовят серьезную военную помощь Украине

Новости Бизнеса:Военная помощь Украине в размере $250 млн в ближайшее время будет окончательно одобрена в Штатах.

Нижняя палата американского Конгресса в четверг приняла законодательство, которое обеспечивает выплату $250 млн военной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.

Об этом сообщило американское издание Defense News.

"Палата представителей США в четверг приняла законодательство, чтобы гарантировать, что Украина сможет потратить $250 млн долларов военной помощи после того, как Белый дом задержал ее этим летом", - отмечается в сообщении.

Соответствующее положение было закреплено в резолюции, направленной на избежание правительственного "шатдауна" в период до 21 ноября. Ожидается, что Сенат также примет подобную резолюцию на следующей неделе.

Законопроект продолжит финансирование "Инициативы содействия безопасности Украины", которое должно завершиться 30 сентября.