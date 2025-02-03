Три раза была в браке, один из которых гражданский: что известно о личной жизни Веры Брежневой

Сейчас певица любимого скрывает, но намекает фанам, что она не одинока

Популярная украинская певица Вера Брежнева имеет насыщенную личную жизнь. В 2001 году она родила свою первую дочь от гражданского мужа, в 2009 году вторую дочь от бизнесмена, а в 2015 году вышла замуж за Константина Меладзе.

Со вторым официальным мужем Вера Брежнева была в браке 8 лет. О разводе с Константином Меладзе певица сообщила в октябре 2023 года. Сегодня, 3 февраля, артистке исполнилось 43 года. "Телеграф" по случаю Дня рождения Веры Брежневой решил вспомнить, что известно о ее мужчинах и выяснить, в отношениях ли певица сейчас.

Первая любовь певицы — Виталий Войченко. Они начали встречаться, когда Брежневой было 17 лет. Они жили вместе, но официально не женились. В 2001 году у них родилась дочь Соня, ставшая первенцем для певицы.

Познакомились они в кафе, куда тогда еще Вера Галушка пришла с другим парнем. Девушка тогда понравилась Виталию и впоследствии он ее разыскал, а со временем у них завязались отношения. Они начали жить вместе, когда Вере было 18 лет.

Впоследствии Виталий стал слишком требовательным. Он настоял, чтобы его любимая носила линзы вместо очков, поступила на заочную форму обучения вместо стационарной и отрастила волосы, на что певица соглашалась. Однако после рождения ребенка Вера Брежнева не выдержала и оставила Виталию прощальную записку и ушла от мужа.

Вера Брежнева с дочками

В 2006 году Вера Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Тогда семья мужа была против этих отношений, но пара не слушала их и женилась. Тогда певица уже была достаточно известна, а в 2009 году у них родилась дочь Сара. Причины развода пары не были официально озвучены, однако существует предположение, что это могло быть связано со слухами о романе Веры с Константином Меладзе.

Вера Брежнева и Константин Меладзе были замужем за семь лет, однако в 2022 году их брак завершился разводом. Причины разрыва остаются неизвестными, но есть предположения, что это могло быть связано с разными взглядами на войну в Украине. После развода Вера призналась, что находится в "важнейших отношениях" с самой собой, подчеркивая важность самопознания и саморазвития.

В начале января 2025 года Вера Брежнева выложила загадочное фото мужчины, на котором не видно его лица. Еще раньше она призналась, что находится в отношениях, а этот снимок натолкнул подсписки на мысль, что это и есть новый избранник певицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где до развода жили Вера Брежнева и Константин Меладзе. Роскошная квартира обошлась Меладзе в 825 тысяч долларов.