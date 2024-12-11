Ушла с ребенком на руках, оставив записку: что известно об отце первой дочери Вере Брежневой Войченко

Первеница певица родила в 18 лет

Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева — бывшая жена российского композитора Константина Меладзе. Однако это не первая и не единственная любовь артистки. Первой любовью звезды стал Виталий Войченко – украинский политик.

Пара не была замужем, но у них родилась дочь Соня. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Виталии Войченко и о его браке с Верой Брежневой.

Их общая жизнь началась, когда Вере было 17 лет, и продолжалась до ее 19-летия. Пара не заключала официального брака, но жила вместе.

Виталий Войченко

По словам самого Войченко, впервые они встретились в кафе. Тогда молодая Вера Галушка (настоящее имя певицы) пришла в кафе с другим парнем. В тот день они не познакомились, но Вера запала в сердце Виталия. Впоследствии он все же нашел девушку, у них завязались отношения и пара стала жить вместе. На тот момент Вере было 18 лет.

Виталий Войченко

Тогда Виталий настоял на том, чтобы Вера поступила в Днепропетровский институт на заочную форму обучения, начала носить линзы вместо очков и отрастила волосы. Эти "требования" девушка выполнила. Позже у пары родилась дочь Соня.

Вера Брежнева с дочерью Соней

После рождения первенца отношения пары ухудшились. Вера оставила прощальную записку и ушла от мужчины с маленьким ребёнком.

Женщина не запрещала Виталию видеться с дочерью. Однако, когда девочка подросла, ее отношения с отцом не были хорошими и они не могли найти общий язык. Она даже взяла фамилию второго мужа Веры Брежневой – теперь она Соня Киперман.

Вера Брежнева с дочками

Дальнейшая информация о Виталии Войченко в публичном пространстве практически отсутствует. Он не участвовал в публичной жизни Веры после их разрыва, а также не комментировал отношения с ней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где до развода жили Брежнева и Меладзе. Композитор еще состоя в браке с певицей, приобрел элитную недвижимость в Киеве.