Слухи о романе с Аланом Бадоевым, Мишей Романовой и не только: что известно о личной жизни Макса Барских

Певцу приписывали разные романы, в частности, с Аланом Бадоевым

Популярный украинский певец Макс Барских всегда держал свою личную жизнь в секрете. Поэтому ему всегда приписывали разные романы, которые он никогда не комментировал. Это еще больше подогревало интерес к конфиденциальности артиста.

Еще в сентябре 2023 года артист признавался, что у него нет любви – на тот момент он еще не встретил любви. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о слухах по поводу романов Макса Барских и выяснить, в отношениях ли он сейчас.

Что известно о "романах" Макса Барских

Одной из самых обсуждаемых тем была его длительная дружба с певицей Мишей Романовой, которая участвовала в женской группе "ВИА Гра". Их отношения долго вызывали слухи о романе, поскольку они вместе переехали в Киев после учебы в художественном лицее и даже жили вместе.

Миша Романова в интервью "ЖВЛ" признавалась, что в студенческие годы у них с Максом Барским все же были романтические отношения, но они быстро переросли в дружбу. Позже это стали только рабочие отношения – артист стал продюсером Миши Романовой.

В 2020 году Барских и Романова выпустили общую русскоязычную песню о любви. Трек назывался "Любовь, не умирай", что еще больше подогрело слухи о романтических отношениях между артистами. Впрочем, Романова потом родила ребенка от другого мужа, а Барских стал крестным отцом ее сына, что подтвердило их дружеские отношения.

В 2019 году Макс Барских выложил фото, на котором он страстно обнимается с блондинкой. Снимок был сделан на вечеринке Каннского кинофестиваля, где артист был приглашенным гостем. Подписчики артиста высчитали, что новая "пассия" Макса Барских — российская модель Саша Лусс. Однако неизвестно, действительно ли у них был роман.

Иногда Макса связывали также с режиссером Аланом Бадоевым, с которым он активно сотрудничает в течение многих лет, в том числе в создании клипов. Однако слухи о романе между ними не подтвердились.

В интервью Макс Барских признавался, что имел опыт безответной любви, но и никогда не влюблялся настолько, чтобы не мог дышать без человека. Также певец отметил, что не склонен месяцами страдать из-за отказа девушки.

В отношениях ли Макс Барских сейчас

В августе 2024 года артист выложил фото, на котором он мило обнимается с девушкой. "Конец лета дарит премьеры, концерты и каждую дневную работу, но иногда нужно почувствовать друзей и поймать солнце сердцем", — написал в сообщении Макс Барских.

Как оказалось, загадочную незнакомку зовут Елизавета и модель. В профиле певца больше нет фото девушкой, а о том, есть ли у него сейчас любовь, артист не рассказывает.

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