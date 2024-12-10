Чутки про роман з Аланом Бадоєвим, Мішею Романовою і не тільки: що відомо про особисте життя Макса Барських

Співаку приписували різні романи, зокрема, з Аланом Бадоєвим

Популярний український співак Макс Барських завжди тримав своє особисте життя у секреті. Тому йому завжди приписували різні романи, які він ніколи не коментував. Це ще більше підігрівало цікавість до приватності артиста.

Ще у вересні 2023 року артист зізнавався, що у нього немає кохання — на той момент він ще не зустрів кохання. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про чутки щодо романів Макса Барських і з’ясувати, чи у стосунках він зараз.

Що відомо про "романи" Макса Барських

Однією з найбільш обговорюваних тем була його тривала дружба із співачкою Мішею Романовою, яка брала участь у жіночому гурті "ВІА Гра". Їхні стосунки довго викликали чутки про роман, оскільки вони разом переїхали до Києва після навчання у художньому ліцеї та навіть жили разом.

Міша Романова в інтерв’ю "ЖВЛ" зізнавалася, що у студентські роки у них із Максом Барських все ж були романтичні стосунки, але вони швидко переросли у дружбу. Згодом це стали лише робочі відносини — артист став продюсером Міші Романової.

У 2020 році Барських і Романова випустили спільну російськомовну пісню про кохання. Трек мав назву "Любовь, не умирай", що ще більше підігріло чутки про романтичні стосунки між артистами. Утім, Романова згодом народила дитину від іншого чоловіка, а Барських став хрещеним батьком її сина, що підтвердило їхні дружні відносини.

У 2019 році Макс Барських виклав фото, на якому він пристрасно обіймається із білявкою. Знімок було зроблено на вечірці Каннського кінофестивалю, де артист був запрошеним гостем. Підписники артиста вирахували, що нова "пасія" Макса Барських — російська модель Саша Лусс. Однак не відомо, чи дійсно у них був роман.

Часом Макса пов'язували також із режисером Аланом Бадоєвим, з яким він активно співпрацює протягом багатьох років, зокрема у створенні кліпів. Однак чутки про роман між ними не підтвердилися.

В інтерв’ю Макс Барських зізнавався, що мав досвід нерозділеного кохання, але й ніколи не закохувався настільки, щоб аж не міг дихати без людини. Також співак зазначив, що не схильний місяцями страждати через відмову дівчини.

Чи у стосунках Макс Барських зараз

У серпні 2024 року артист виклав фото, на якому він мило обіймається з дівчиною. "Кінець літа дарує премʼєри, концерти та кожна денну роботу, але інколи потрібно відчути друзів і спіймати сонце серцем", — написав у дописі Макс Барських.

Як виявилося, загадкову незнайомку звати Єлизавета і вона модель. У профілі співака більше немає фото дівчиною, а про те, чи має він зараз кохання, артист не розповідає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіків Ірини Білик. Зірка була у стосунках зі своїм продюсером, була у шлюбі із чоловіком, на 15 років молодшим за неї, скандально завершувала гучний роман.