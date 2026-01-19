Відмова під час освідчення і таємний роман з чоловіком: що відомо про особисте життя Валентино Гаравані, який помер у 93 роки

Дизайнер соромився свого кохання

Валентино Гаравані — італійський кутюр'є, засновник дому моди Valentino і культового кольору "Valentino red". У понеділок, 19 січня, стало відомо про його смерть — дизайнер помер у власному будинку, де прожив більшу частину життя. Він ніколи не був одружений і публічно визнав свою гомосексуальність на початку 2000-х.

Що варто знати

У віці 93 років пішов із життя засновник культового бренду Valentino, легендарний італійський кутюр'є Валентино Гаравані

Дизайнер роками приховував свій роман із бізнес-партнером Джанкарло Джіамметті, через що пережив болісний розрив і творчу криз

У молодості він освідчувався жінці, але вона йому відмовила

У молодості дизайнер пережив непросту романтичну історію з акторкою Марилу Толо, яку сам називав тією єдиною, з ким мріяв створити родину й мати дітей — але обставини склалися інакше, і союз не став реальністю. Валентино навіть освідчився коханій, але отримав відмову.

Акторка Марилу Толо. Фото: Getty Images

Іра-де-Фюрстенберг та Валентино Гаравані. Фото: Getty Images

Одним із найважливіших людей у його житті був Джанкарло Джіамметті — близький друг, бізнес-партнер і кохана людина. Їхня співпраця почалася у 1960-х роках, коли Джіамметті залишив навчання, щоб допомогти Валентино розвивати власний модний дім. Їхні стосунки тривали близько 12 років, однак навіть батьки дизайнерів не знали про романтичний зв'язок є між ними.

Валентино Гаравані і Джанкарло Джіамметті. Фото: Getty Images

Ба більше, мати Валентино вважала,що її син все життя закоханий у жінку, яка не відповідає йому взаємністю. Дизайнер не міг дивитися на гомосексуальні пари, які не приховували свої почуття. Те, що Валентино так соромиться свого кохання, пригнічувало Джанкарло, тому він покинув Гаравані, бо не зміг нічого вдіяти.

Валентино Гаравані і Джанкарло Джіамметті. Фото: Getty Images

Саме це і стало переломним моментом у житті кутюр'є. Після розставання із коханням свого життя у 1972 році він втратив натхнення, але все ж повернувся до роботи. З часом їхні стосунки перетворилися на довічну дружбу і творчу співпрацю, а сам Джіамметті заявляв, що між ними — платонічний зв'язок, хоч і без інтимних стосунків.

