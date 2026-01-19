Отказ во время предложения и тайный роман с мужчиной: что известно о личной жизни Валентино Гаравани, который умер в 93 года

Дизайнер стеснялся своей любви

Валентино Гаравани – итальянский кутюрье, основатель дома моды Valentino и культового цвета "Valentino red". В понедельник, 19 января, стало известно о его смерти – дизайнер умер в собственном доме, где прожил большую часть жизни. Он никогда не был женат и публично признал свою гомосексуальность в начале 2000-х.

В возрасте 93 года ушел из жизни основатель культового бренда Valentino, легендарный итальянский кутюрье Валентино Гаравани

Дизайнер годами скрывал свой роман с бизнес-партнером Джанкарло Джиамметти, из-за чего пережил болезненный разрыв и творческий кризис

В молодости он признавался женщине, но она ему отказала

В молодости дизайнер пережил непростую романтическую историю с актрисой Марилу Толо, которую сам называл той единственной, с кем мечтал создать семью и иметь детей, но обстоятельства сложились иначе, и союз не стал реальностью. Валентино даже сделал предложение любимой, но получил отказ.

Актриса Марилу Толо. Фото: Getty Images

Ира де Фюрстенберг и Валентино Гаравани. Фото: Getty Images

Одним из важнейших людей в его жизни был Джанкарло Джиамметти – близкий друг, бизнес-партнер и любимый человек. Их сотрудничество началось в 1960-х годах, когда Джиамметти оставил учебу, чтобы помочь Валентино развивать собственный модный дом. Их отношения длились около 12 лет, однако даже родители дизайнеров не знали о романтической связи между ними.

Валентино Гаравани и Джанкарло Джиамметти. Фото: Getty Images

Более того, мать Валентино считала, что ее сын всю жизнь влюблен в женщину, которая не отвечает ему взаимностью. Дизайнер не мог смотреть на гомосексуальные пары, которые не скрывали свои чувства. То, что Валентино так стеснялся своей любви, подавляло Джанкарло, поэтому он покинул Гаравани, потому что не смог ничего сделать.

Валентино Гаравани и Джанкарло Джиамметти. Фото: Getty Images

Именно это и стало переломным моментом в жизни кутюрье. После расставания с любовью своей жизни в 1972 году он потерял вдохновение, но все же вернулся к работе. Со временем их отношения превратились в пожизненную дружбу и творческое сотрудничество, а сам Джиамметти заявлял, что между ними платоническая связь, хоть и без интимных отношений.

