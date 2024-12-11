Пішла з дитиною на руках, лишивши записку: що відомо про батька першої доньки Віри Брежнєвої Войченка

Первістка співачка народила у 18 років

Відома українська співачка та ексучасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва — колишня дружина російського композитора Костянтина Меладзе. Однак це не перше та не єдине кохання артистки. Першим коханням зірки став Віталій Войченко — український політик.

Пара не була одружена, але у них народилася донька Соня. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Віталія Войченка і про його шлюб з Вірою Брежнєвою.

Їхнє спільне життя розпочалося, коли Вірі було 17 років, і тривало до її 19-річчя. Пара не укладала офіційного шлюбу, але жила разом. У 2001 році у них народилася донька Соня, яка стала первістком для співачки.

Віталій Войченко

За словами самого Войченко, вперше вони зустрілися у кафе. Тоді молоді Віра Галушка (справжнє ім’я співачки) прийшла до кафе з іншим хлопцем. Того дня вони не познайомилися, але Віра запала у серце Віталія. Згодом він все ж знайшов дівчину, у них зав’язалися стосунки і пара стала жити разом. На той момент Вірі було 18 років.

Віталій Войченко

Тоді Віталій наполіг на тому, щоб Віра вступила до Дніпропетровського інституту на заочну форму навчання, почала носити лінзи замість окулярів і відростила волосся. Ці "вимоги" дівчина виконала. Згодом у пари народилася донька Соня.

Віра Брежнєва з донькою Сонею

Після народження первістка стосунки пари погіршилися. Віра залишила прощальну записку і пішла від чоловіка з маленькою дитиною.

Жінка не забороняла Віталію бачитися з донькою. Однак коли дівчинка підросла, її стосунки з батьком не були гарними і вони не могли знайти спільну мову. Вона навіть взяла прізвище другого чоловіка Віри Брежнєвої — тепер вона Соня Кіперман.

Віра Брежнєва з доньками

Подальша інформація про Віталія Войченка в публічному просторі практично відсутня. Він не брав участі в публічному житті Віри після їхнього розриву, а також не коментував стосунки з нею.

Раніше "Телеграф" розповідав, де до розлучення жили Брежнєва та Меладзе. Композитор ще перебуваючи у шлюбі зі співачкою, придбав елітну нерухомість у Києві.