Три рази була у шлюбі, один з яких цивільний: що відомо про особисте життя Віри Брежнєвої

Зараз співачка коханого приховує, але натякає фанам, що вона не самотня

Популярна українська співачка Віра Брежнєва має насичене особисте життя. У 2001 році вона народила свою першу доньку від цивільного чоловіка, у 2009 році другу доньку від бізнесмена, а у 2015 році вийшла заміж за Костянтина Меладзе.

З другим офіційним чоловіком Віра Брежнєва була у шлюбі упродовж 8 років. Про розлучення з Костянтином Меладзе співачка повідомила у жовтні 2023 року. Сьогодні, 3 лютого, артистці виповнилося 43 роки. "Телеграф" з нагоди Дня народження Віри Брежнєвої вирішив пригадати, що відомо про її чоловіків та з’ясувати, чи у стосунках співачка зараз.

Перше кохання співачки — Віталій Войченко. Вони почали зустрічатися, коли Брежнєвій було 17 років. Вони жили разом, але офіційно не одружувалися. У 2001 році у них народилася донька Соня, яка стала первістком для співачки.

Познайомилися вони у кафе, куди тоді ще Віра Галушка прийшла з іншим хлопець. Дівчина тоді сподобалася Віталію і згодом він її відшукав, а з часом у них зав’язалися стосунки. Вони почали жити разом, коли Вірі було 18 років.

Згодом Віталій став надто вимогливим. Він наполіг, щоб його кохана носила лінзи замість окулярів, вступила на заочну форму навчання замість стаціонарної та відростила волосся, на що співачка погоджувалася. Проте, після народження дитини Віра Брежнєва не витримала і залишила Віталію прощальну записку і пішла від чоловіка.

Віра Брежнєва з доньками

У 2006 році Віра Брежнєва вийшла заміж за бізнесмена Михайла Кіпермана. Тоді сім’я чоловіка була проти цих стосунків, але пара не слухала їх і одружилася. Тоді співачка вже була досить відомою, а у 2009 році у них народилася донька Сара. Причини розлучення пари не були офіційно озвучені, однак існують припущення, що це могло бути пов'язано з чутками про роман Віри з Костянтином Меладзе.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе були одружені протягом семи років, однак у 2022 році їхній шлюб завершився розлученням. Причини розриву залишаються невідомими, але існують припущення, що це могло бути пов'язано з різними поглядами на війну в Україні. Після розлучення Віра зізналася, що перебуває у "найважливіших стосунках" зі самою собою, підкреслюючи важливість самопізнання та саморозвитку.

На початку січня 2025 року Віра Брежнєва виклала загадкове фото чоловіка, на якому не видно його обличчя. Ще раніше вона зізналася, що перебуває у стосунках, а цей знімок наштовхнув підсписків на думку, що це і є новий обранець співачки.

Раніше "Телеграф" розповідав, де до розлучення жили Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе. Розкішна квартира обійшлася Меладзе у 825 тисяч доларів.