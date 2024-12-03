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Дізналися про діагноз через три роки: що відомо про особливого сина Костянтина Меладзе

Автор
Наталія Дума
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Костянтин Меладзе із сином Валеріаном
Костянтин Меладзе із сином Валеріаном. Фото Колаж Телеграфу

Сину композитора поставили діагноз аутизм ще у дитинсві

Український композитор, який мешкає у Москві і мовчить про війну, Костянтин Меладзе має особливу дитину. У першому шлюбі із Яною Сумм у них народився син із аутизмом. У ранньому дитинстві хлопчик здавався активним і комунікабельним, але вже у три роки почав проявляти симптоми аутизму.

Подружжя розлучилося у 2013 році після 19 років шлюбу. Вихованням дітей, зокрема особливого Валеріана, зайнялася переважно Яна. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про сина Костянтина Меладзе і як він виглядає зараз.

До двох з половиною років у хлопчик був, як і всі діти — у розвитку та мовленні не спостерігалося жодних відхилень. Однак у два з половиною роки у Валеріана почали відбуватися зміни. Спостерігалися втрати мовних навичок, складнощі з соціальною взаємодією та поведінкові зміни. Тоді хлопчик пройшов багато обстежень, і йому поставили діагноз — аутизм.

Костянтин Меладзе з Яною Сумм

Яна Сумм присвятила своє життя допомозі синові. Вона створила в Києві центр АВА-терапії, орієнтований на дітей із розладами аутистичного спектра. Зусиллями матері Валерій досяг помітного прогресу: він покращив навички соціалізації та навіть завів друга з подібним діагнозом. За словами Яни, головний акцент робився на розвитку комунікації, оскільки саме це є найбільшою складністю для дітей із аутизмом.

Син аутист Костянтина Меладзе

Завдяки зусиллям матері та використанню сучасних методик, Валерій демонструє прогрес у соціалізації та розвитку. Зараз юнаку 19 років.

Син Костянтина Меладзе Валеріан

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Алана Бадоєва. Він був у шлюбі із Жанною Бадоєвою, але пара розлучилася через 9 років. Після цього режисеру приписували різні романи.

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#Аутизм #Костянтин Меладзе #Син