Узнали о диагнозе через три года: что известно об особенном сыне Константине Меладзе

Сыну композитора поставили диагноз аутизм еще в детстве

Украинский композитор, проживающий в Москве и молчащий о войне, Константин Меладзе имеет особого ребенка. В первом браке с Яной Сумм у них родился сын с аутизмом. В раннем детстве мальчик казался активным и коммуникабельным, но уже в три года стал проявлять симптомы аутизма.

Супруги развелись в 2013 году после 19 лет брака. Воспитанием детей, в том числе особого Валериана, занялась преимущественно Яна. "Телеграф" решил выяснить, что известно о сыне Константине Меладзе и как он выглядит сейчас.

До двух с половиной лет мальчик был, как и все дети — в развитии и речи не наблюдалось никаких отклонений. Однако в два с половиной года у Валериана начали происходить перемены. Наблюдались потери речевых навыков, сложности с социальным взаимодействием и поведенческие изменения. Тогда мальчик прошел много обследований, и ему был поставлен диагноз — аутизм.

Яна Сумм посвятила свою жизнь помощи сыну. Она создала в Киеве центр АВА-терапии, ориентированный на детей с расстройствами аутистического спектра. делался на развитии коммуникации, поскольку именно это является наибольшей сложностью для детей с аутизмом.

Благодаря усилиям матери и использованию современных методик Валерий демонстрирует прогресс в социализации и развитии. Сейчас юноше 19 лет.

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