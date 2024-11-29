Скрывала отца ребенка 16 лет: что известно о сыне экс-участницы "ВИА Гры" Надежды Мейхер

Первеница звезды зовут Игр

Известная украинская певица и эксовременница "ВИА Гры" Надежда Мейхер, которая взяла фамилию мужа-россиянина, имеет взрослого сына. На публике он появляется очень редко, а в соцсетях звезда его не показывает.

Надежда Мейхер родила первенца в 2002 году. Отцом юноши является вице-президент Федерации бокса Киева Александр Лищенко. "Телеграф" решил выяснить, что известно о сыне Надежды Мэйхер и как он выглядит.

Что известно о сыне Надежды Мейхер

Наследника певицы зовут Игорь, он родился в 2002 году и сейчас ему 22. Талантом парень пошел в маму — он занимается профессиональной озвучкой фильмов и мультфильмов.

С отцом Игоря у Надежды была безумная любовь, по словам самой певицы. Но их тропы, к сожалению, разошлись. Они даже не состояли в официальном браке. Отца ребенка певица не объявляла долгое время, но его имя стало известно спустя много лет. В 2018 году автомобиль Александра Лищенко расстреляли под Киевом.

Впервые за многие годы Игорь появился в публичном пространстве в эфире "Танцев со звездами", где участвовала его звездная мама. Тогда юноша поделился, что волнуется за мать и переживает, как она себя чувствует всякий раз, когда выходит на паркет.

Известно, что сейчас Игр занимается киберспортом, а Надежда интересуется увлечениями своего сына. Звездная мама даже считает, что это не просто хобби, а профессия будущего и поддерживает сына во всех начинаниях.

Напомним, что кроме сына, у Надежды Мейхер есть еще две дочери от брака с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым. Старшая, Анна, родилась в 2012 году, а младшая, Мария, в 2015 году. Дочери Мэйхер были замечены во время участия певицы в проекте "Танцы со звездами" в 2020 году. Они решили поддержать маму и вышли с ней на паркет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова выглядела до и после пластики. Артистка признавалась, что увеличивала губы хирургическим путем, а операция чуть не стоила ей жизни собственного ребенка.