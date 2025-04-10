Вышла замуж за россиянина, заделалась экстрасенсом и поет по-другому: куда пропала Надежда Мейхер

Певица удалила все посты со своей страницы в Instagram и завела себе новый аккаунт

Надежда Мейхер — украинская певица, телеведущая и актриса, которая в начале 2000-х была солисткой популярной поп-группы "Виа Гра". После начала полномасштабной войны в Украине артистка пропала из медийного пространства и даже удалила свой аккаунт в Instagram.

"Телеграф" расскажет, что известно Надежде Мейхер, куда она пропала и чем теперь занимается.

Надежды Мейхер — что о ней известно

Надежда Мейхер родилась в Хмельницкой области 10 апреля 1982 года, сегодня она отмечает свой 43-й день рождения. До начала полномасштабной войны певица весьма успешно строила карьеру в Украине и светилась на телевидении. Сначала она была солисткой золотого состава группы "Виа Гра", затем ушла в сольную карьеру.

В 2020 году Мейхер снялась в украинском сериале "Великi вуйки". В то же году она стала участницей шоу "Танцы со звездами", где заняла третье место. Также артистка появилась в 11 сезоне шоу "Голос страны", но потом покинула его по собственному желанию. Весной 2021 года Надежда стала приглашенной звездой на украинской адаптации шоу "Маска".

Кроме того, Мейхер некоторое время была телеведущей шоу "Невероятная правда о звездах", которую вела в паре с Григорием Решетником. А еще в 2016 году артистка запустила свой бренд женской одежды, который активно рекламировала в своем Instagram.

Куда пропала Мейхер и чем занимается теперь?

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Надежда Мейхер написала несколько постов в соцсети в поддержку Украины и ВСУ. Однако вскоре артистка перестала выходить на связь с поклонниками в своем блоге. Возможно на ее решение молчать о войне повлияло то, что она замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, за которого вышла замуж в 2014 году и родила ему двух дочерей. К слову, до войны Мейхер с мужем и детьми жили в Киеве, хоть и бизнес ее мужа в Санкт-Петербурге.

Бывший коллега Надежды Григорий Решетник ранее поделился мнением, что во время войны в Украине она с семьей вероятно живет в Европе. По словам телеведущего, Надя никогда не хотела жить в Москве.

Отметим, что Надежда Мейхер удалила все посты со своей страницы в Instagram на 309 тысяч подписчиков. А в мае 2022 года создала новую страницу, на которой позиционирует себя уже как экстрасенс и духовный практик.

В новом амплуа Мейхер "лечит" людей своим голосом и вибрациями. Она проводит эфиры, читает лекции и записывает видео, на которых поет с этими самыми вибрациями. К слову, свои эфиры Надежда записывает не только на русском языке, но и иногда на украинском.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алла Пугачева выпустила две песни о войне. Но не все так однозначно, как может показаться.