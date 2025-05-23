Химиотерапия, кумовство с Меладзе и защита русского языка: где сейчас певица Евгения Власова и как выглядит в 47 лет

Развелась с известным продюсером и долго скрывала дочь

Украинская певица Евгения Власова, критиковавшая Таисию Повалий за предательство, долгое время была вне публичного пространства. Ходило много слухов о ее заболевании, творческой паузе и личной жизни. "Телеграф" рассказывает, куда пропала артистка и как сейчас выглядит.

Будущая звезда украинской сцены родилась 8 апреля 1978 года в Киеве. Ее мама Галина Поплавская — бывшая актриса, а отец Александр Поплавский пел в Капелле имени Левка Ревуцкого. Мужчина ушел из семьи, когда Евгении был один год.

Музыка с детства

Власова увлеклась музыкой и пением с детства. Маленькой она посещала детский хор "Солнышко", где вскоре заняла место солистки. Окончив школу, Евгения поступила в музыкальное училище имени Глиера. Уже на первом курсе активно участвовала в конкурсах и выступала в одном из старейших ночных клубов столицы "Голливуд".

Евгения Власова в молодости

Продюсер, а после — муж

В 2010 году исполнительница познакомилась с Дмитрием Костюком, который вместе с Константином Меладзе в 2000 году стал создателем женской группы "ВИА Гра". Костюк стал продюсером Власовой, но часто певице приходилось работать самой. В это время записывались украиноязычные и русскоязычные песни, ставшие хитами — "Не забувай", "Я — живая река", "Плачь обо мне" и другие.

Позже Евгения стала женой Костюка. 4 августа 2004 года у пары родилась единственная дочь Нина, а год спустя супруги развелись. По ее словам, их отношения были невротическими, а не счастливыми. Меладзе же стал кумом Власовой.

Власова и Костюк были женаты. На фото и Констянтин Меладзе, и Анна Седокова

"Рак" и настоящая химиотерапий

В 2009 году в СМИ появились слухи, что у Власовой диагностировали рак. Сама певица хранила молчание, а спустя некоторое время она попыталась вернуться на сцену. В 2016 году певица снова объявила о творческой паузе. Лишь в 2019 году артистка призналась, что перенесла операцию и проходила курс химиотерапии, однако подчеркнула, что онкологии у нее никогда не было.

"Надоело тянуть не свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10! У меня никогда не выявляли онкологических заболеваний! Была операция и из 5 врачей одному что-то показалось, а с врачебной этикой, если одному показалось, значит нужна химиотерапия! Да, я ее прошла! И это страшно", — писала в соцсети звезда в сентябре 2019 года.

Евгения Власова никогда не болела раком

"Голос страны" и "Танцы со звездами"

В 2021 году артистка появилась сразу в двух развлекательных проектах на украинском телевидении. Так, Власова впервые за 10 лет выступила перед большой аудиторией в "Голосе страны". Тогда она в качестве гостя вышла на сцену с подопечной вокального тренера Олега Винника. В шоу она заявила, что не собирается возвращаться в шоу-бизнес.

В том же году артистка приняла участие в телевизионном проекте "Танцы со звездами", где она боролась за победу в паре с танцором Максимом Леоновым. В восьмом эфире пара покинула проект.

Макс Леонов и Евгения Власова. Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Где сейчас Евгения Власова

Певица встретила полномасштабное вторжение в Киевской области вместе с дочерью, матерью и братом. Первые дни семья провела в подземном гараже. Выехать из Украины Евгении помог крестный ее дочери Меладзе. "Когда началась полномасштабная война, он помог мне с дочерью уехать из Украины. Ведь тогда невозможно было купить билеты, все были в растерянности, не знали, что делать", — говорила артистка. Напомним, что продюсер вместе с братом Валерием Меладзе умалчивают зверства российских оккупантов в Украине.

Власова и Меладзе

Весной 2022 года Власова уехала в Чехию, где провела полтора года. Сначала она жила там на собственные сбережения, а позже начала преподавать. В 2023 году она вернулась домой в Киев.

"Не все так однозначно" с русским языком

В интервью ведущему Славе Демину в 2024 году артистка сказала, что не разделяет людей по языку и национальности. При этом она заявила, что русский язык не принадлежит России. "Русский язык, он же не совсем не наш, он не их. Многие добрые, классные люди на нем говорят, которые поддерживают Украину", — заявила Евгения.

Как известно, Евгения не замужем и больше не выходит на сцену. Сейчас звезда называет себя "духовным практиком". По ее словам она помогает людям "через голос, вибрации, энергии и частоты". У нее есть даже собственный авторский курс, благодаря которому сегодня зарабатывает.

Как Власова выглядит в 47 лет. Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Напомним, что у певицы есть единственная дочь. Ранее мы писали, как сейчас выглядит дочь Власовой Нина и почему она ее скрывает.